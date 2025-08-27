Hakan Çakır cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos gecesi meydana gelen ve 22 yaşındaki Hakan Çakır’ın ölümüyle sonuçlanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Olay, iddialara göre merdivenlerde yol verme meselesi nedeniyle başladı. Hakan Çakır’ın annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile Çakır arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki tarafın aile fertleri de dahil oldu.

Bıçaklı saldırı: Bir ölü, iki yaralı

Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hakan Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 tutuklama

Polisin çalışmaları sonucu olayın ardından kaçan T.Z., S.T. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z. yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden baba ve üç oğlu tutuklanırken, U.K. isimli bir şüpheli serbest bırakıldı.

Güvenlik kameraları kaydetti

Yaşanan kavga ve bıçaklı saldırı anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartışmadan sonra birbirine saldırdığı ve arbedenin kısa sürede büyüdüğü anlar yer aldı.