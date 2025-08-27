  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Hakan Çakır cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Çakır cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır’ın öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yol verme ve taciz iddiasıyla başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, arbede sırasında Hakan Çakır’ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos gecesi meydana gelen ve 22 yaşındaki Hakan Çakır’ın ölümüyle sonuçlanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Olay, iddialara göre merdivenlerde yol verme meselesi nedeniyle başladı. Hakan Çakır’ın annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile Çakır arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki tarafın aile fertleri de dahil oldu.

Bıçaklı saldırı: Bir ölü, iki yaralı

Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hakan Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 tutuklama

Polisin çalışmaları sonucu olayın ardından kaçan T.Z., S.T. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z. yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden baba ve üç oğlu tutuklanırken, U.K. isimli bir şüpheli serbest bırakıldı.

Güvenlik kameraları kaydetti

Yaşanan kavga ve bıçaklı saldırı anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartışmadan sonra birbirine saldırdığı ve arbedenin kısa sürede büyüdüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Diğer Videolar
Feribotta intihar girişimi! Denize atlayan kadın yolcuya ait o anlar cep telefonuna yansıdı
Feribotta intihar girişimi! Denize atlayan kadın yolcuya ait o anlar cep telefonuna yansıdı
Boğaz’da kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un son görüntüleri ortaya çıktı
Boğaz’da kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un son görüntüleri ortaya çıktı
Doktor 'teşhirci' diyerek kadın hastayı muayene etmedi! Olay sosyal medyada gündem oldu
Doktor 'teşhirci' diyerek kadın hastayı muayene etmedi! Olay sosyal medyada gündem oldu
Suya balıklama atlayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Suya balıklama atlayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaz geçişi yapan 9 gemiyi selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaz geçişi yapan 9 gemiyi selamladı
Adana'da kızını bıçakla kovalayan anne tutuklandı
Adana'da kızını bıçakla kovalayan anne tutuklandı
Sokak sokak gezdi, arabaların aynalarını parçaladı! İşte o anlar...
Sokak sokak gezdi, arabaların aynalarını parçaladı! İşte o anlar...
Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgası, define aramaya döndü
Eve girdiğinde gördüklerine inanamadı: Miras kavgası, define aramaya döndü