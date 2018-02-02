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Hasta buzağılara 'hastane' hizmeti

Buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi için çalışma yürüten Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi, hasta dünyaya gelen buzağıların hayata tutunması için tam teşekküllü hastane hizmeti veriyor.
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