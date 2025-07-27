Hatay'da 12 katlı bina yıkıldı: Sarsıntı vatandaşlara depremi hatırlattı
Hatay’ın Antakya ilçesinde 12 katlı ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı, bölge halkında deprem anılarını canlandırdı. Mahkeme süreci tamamlanan binanın iş makinesiyle yerle bir edilmesi sırasında oluşan sarsıntı, çevredeki vatandaşlara depremi yeniden hissettirdi. Yıkımın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansırken, bir vatandaş "Her ne kadar alışsak da bu sarsıntılar ve yıkımlar bizi o günlere götürüyor" dedi.
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