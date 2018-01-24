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Hesarek Kayak Merkezi'nden Bingöl turizmine katkı

Bingöl'de iki yıl önce hizmete giren Hesarek Kayak Merkezi, kentin turizmine önemli katkı sağlıyor. Kısa sürede büyük ilgi gören kayak merkezine, geçen yıl çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu'daki illerden 100 bini aşkın ziyaretçi geldi.
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