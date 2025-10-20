Google Haberler

Hong Kong’da Türk kargo uçağı denize çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti

Dubai’den kalkan Türk şirketi ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Hong Kong’a inişi sırasında yer hizmetleri aracına çarparak pistten çıktı ve denize sürüklendi. Kazada yer aracındaki 2 personel yaşamını yitirirken, uçaktaki 4 mürettebat kurtarıldı.

Çin’in Hong Kong özel idari bölgesi, korkutan bir havacılık kazasına sahne oldu. İniş sırasında kontrolden çıkan bir kargo uçağı yer hizmetleri aracına çarparak denize sürüklendi.

Yerel basında yer alan haberlere göre; kaza sabaha karşı 03.53’te Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun inişi sırasında pistte kontrolden çıktı. Pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarpan uçak, daha sonra denize sürüklendi.

Kazada yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiği, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Kaza nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pistinin geçici olarak hava trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Hong Kong’da Türk kargo uçağı denize çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

"Mürettebat güvende"

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları’ndan yapılan açıklamada uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığı doğrulanarak, "Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir" denildi.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
