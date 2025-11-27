Hong Kong'daki dev yangında bilanço ağırlaşıyor! Alevler 4 binada devam ediyor
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Tai Po'da bulunan 8 apartmanlı dev bir sitede çıkan büyük yangın felaketiyle sarsıldı. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, dış cephedeki bambu iskeleler nedeniyle hızla yayılarak felakete dönüştü. Son bilgilere göre yangında bir itfaiyeci dahil 44 kişi hayatını kaybetti, 45 kişinin ise hayati tehlikesi bulunuyor. Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede 7 binadan 4'ünde yangın devam ederken, 279 kişiden hala haber alınamıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA