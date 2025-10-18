Google Haberler

Hurda buzdolaplarından kayık yapan adam görenleri şaşırttı

Ankara’da yaşayan Abdülmetin Çökmez, hurda buzdolaplarını birleştirip motor takarak kendi kayığını yaptı. “Ucuz bir kayık yapmak istedim” diyen Çökmez, şimdi Koyunbaba Barajı’nda yaptığı bu ilginç kayıkla gezintiye çıkıyor. Görenlerin şaşkın bakışları arasında barajda tur atan Çökmez, “Ailem önce karşı çıktı ama ben denedim ve başardım” dedi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan Abdülmetin Çökmez isimli bir vatandaş sıradışı bir projeye imza attı. Kombi servisi uzmanı olan Çökmez, yaklaşık bir ay önce hurda buzdolaplarını birleştirip motor takarak kendi kayığını yaptı.

Zaman zaman dinlenmek için gittiği Çankırı’daki Koyunbaba Barajı kenarındaki bahçesinde kayığını test eden Çökmez, şimdi görenleri şaşırtan bu ilginç icadıyla barajda gezintiye çıkıyor.

“Ucuz bir kayık yapmak istedim”

Kendi imkanlarıyla kayığı yaptığını söyleyen Abdülmetin Çökmez, süreci şu sözlerle anlattı:

“Önceleri bir pedallı yunus bisikletim vardı, ama kayboldu. Ben de düşündüm; daha ucuza, kaybolsa da üzülmeyeceğim bir şey yapayım dedim. Aklıma buzdolabından kayık yapmak geldi. İki hurda buzdolabını, para vermeden iş karşılığında aldım. Sonra onları birleştirip motor takarak bir kayık haline getirdim. Şimdi her tarafa gidip geliyorum.”

Çökmez, kayığın dengeli bir şekilde suda yüzdüğünü belirterek, tasarımının hem ekonomik hem de pratik olduğunu söyledi.

“Ailem karşı çıktı ama pes etmedim”

Projeye başladığında çevresinden olumsuz tepkiler aldığını dile getiren Çökmez, şunları kaydetti:

“Ailem, ‘Sen ne yapıyorsun, boğulursun, ölürsün’ dedi. Arkadaşlarım da ‘Böyle bir şey mümkün olsaydı, birileri zaten yapardı’ diye dalga geçti. Ama ben dinlemedim. ‘Ne olursa olsun, deneyeceğim’ dedim ve başardım. Şimdi kayığım gayet dengeli bir şekilde yüzüyor.”

“Beni gören balıkçılar, balıkçı sanıyor”

Koyunbaba Barajı’nda keyifli turlar atan Çökmez, görenlerin şaşkın bakışlarıyla karşılaşıyor:

“Uzaktan gören balıkçılar beni de balıkçı sanıyor. Ben iyi bir yüzücüyüm, o yüzden böyle bir şey yapmayı göze aldım. Ancak yüzme bilmeyenlerin kesinlikle denememesini tavsiye ederim.”

Çökmez, icadının tamamen kişisel bir hobi olduğunu, ancak farklı fikirlerle yeni tasarımlar üzerinde de çalıştığını belirtti.

