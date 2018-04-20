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Iğdır Sanayi Sitesi'nde patlama

Iğdır Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı, çok sayıda iş yeri ve araçta hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, patlamanın tüp yüklü araçta meydana geldiği tahmin ediliyor.
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