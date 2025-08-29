İkinci kaptan yetişemedi! Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazada şoförün fenalaştığı anlar kamerada

Samsun’un Terme ilçesinde 25 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, kazanın şoförün aniden rahatsızlanmasıyla yaşandığını ortaya koydu.

Şoför direksiyon hâkimiyetini kaybetti

Yeni ortaya çıkan görüntülerde, otobüs şoförü Mustafa Hakan O., yanındaki muavinden ikinci kaptan Hayrettin Kazancı’yı çağırmasını istiyor. Muavin kaptanı getirmek için hareket ederken, şoförün fenalaştığı ve direksiyon hâkimiyetini kaybettiği görülüyor. Otobüs emniyet şeridine girerken yolcuların panik anları, şoförün kendini ifade etmeye çalıştığı ve yerinden kalkamadığı anlar kameraya yansıyor. Bir yolcunun şoförün yüzünü suyla yıkadığı da görüntülere girdi.

Ne olmuştu?

Sahil Seyahat firmasına ait 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresinde güvenlik şeridinde kamyonetine branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız’a (71) çarparak ölümlerine yol açmıştı. Olayın ardından kazaya ilişkin ilk görüntüler basına yansımıştı.

“Şoför yemekten rahatsızlandı”

Kazada adı geçen ikinci kaptan Hayrettin Kazancı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, şoförün yediği yemekten dolayı rahatsızlandığını savundu. Kazancı, muavinin kendisini çağırmak için hareket ettiği sırada şoförün otobüsü yolun sağına çekmeye çalıştığını ancak kazanın bu esnada yaşandığını söyledi.

Kazanın ardından iki kişinin hayatını kaybetmesi üzerine otobüs şoförü tutuklandı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.