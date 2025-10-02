Google Haberler

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’ndaki bazı aktivistleri gözaltına alındığını belirterek, gözaltına alınan aktivistlerin görüntülerini yayınladı. Gözaltına alınanlar arasında İsveçli aktivist Greta Thunberg de yer alıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’ndaki bazı aktivistleri gözaltına alındığını belirterek, gözaltına alınan aktivistlerin görüntülerini yayınladı. Bakanlık, "Sumud filosuna ait birkaç gemi güvenli bir şekilde durduruldu ve yolcuları İsrail limanına naklediliyor. Greta ve arkadaşları sağ salim ve iyiler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
