İsrail savaşa doymuyor! Bu sefer de Lübnan'ı bombaladı
İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan’ın güneyinde biçok yere hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sırasında çevreden gelen çığlık sesleri ise tüyleri ürpertti.
İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Mazraat Sinay köyü yakınlarındaki Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek, vurulan yerler arasında Hizbullah'ın geçen yıl yaşanan çatışmalarda yıkılan tesislerini yeniden inşa etmek için beton ürettiği bir tesisin bulunduğu ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA