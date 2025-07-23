Beyoğlu'nda bir bina, zemin katındaki büfede meydana gelen patlamanın ardından çöktü. Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki iki katlı binanın zemin katında faaliyet gösteren büfede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından bina çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İki katlı binanın üst katında kırtasiye-ambalaj alanında hizmet veren bir işletmenin bulunduğu öğrenildi.

Olay sırasında binada kimsenin bulunmadığı belirtilirken, patlamanın şiddetiyle çevredeki 4 bina ve araçlarda hasar oluştu.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katındaki büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valisi Gül incelemelerde bulundu

Alana gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın etraftaki binalara zarar verdiğini olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Gül, bölgede çalışmaların devam ettiğini aktararak, "İlk belirlemelere göre büfede iki tane 12 kilogramlık tüp var. Tüp patlaması olduğu düşünülüyor, tabii bunun tam gerçek sebebi ileriki süreçte teknik olarak analiz edildiğinde ortaya çıkacak. Şu an tespit ettiğimiz, gördüğümüz mesele bu kadar. Çok büyük geçmiş olsun, inşallah hemşehrilerimizin zararları, ziyanları bu anlamda tespit edildikten sonra devletimizin imkanlarıyla, olabildiğince bunları karşılamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Alandaki arama-kurtarma çalışmalarına da dikkati çeken Gül, "Şu an arama kurtarma ekipleri son bir kez daha AFAD'ın koordinasyonunda bakıyorlar. Kayıp ihbarı yok, tespit edilen can kaybı yok, yaralı yok. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Gül, çevrede büyük hasar olmadığını belirterek, ekiplerin çalışmalarını ve tespitlerini yapacaklarını, kamu imkanlarıyla olabildiğince bunları karşılamaya gayret edeceklerini söyledi.

Gözaltı olup olmadığı sorusuna Gül, "Herhangi bir suç unsuru şu an itibarıyla tespit edilmedi, bundan sonraki süreçte hem adli makamlar hem emniyetimiz gerekli araştırmaları yaparlar." yanıtını verdi.

"Muhtemelen tüp patlamıştır"

Binanın giriş katındaki büfeci Salih Avşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçeriden, benim oradan bir patlama sesi gelmiş. Tüp patlamıştır muhtemelen, net olarak bilmiyorum. Sonuçlar çıkmadan daha fazla şey söylemek yanlış olur." dedi.

Bu arada, patlama anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde patlamanın etkisiyle binadan malzemelerin koptuğu ve etrafa tozların saçıldığı yer alırken, bir kedinin de korkarak bulunduğu yerden uzaklaştığı görüldü.

Öte yandan, binada doğal gaz bağlantısı olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.