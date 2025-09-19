Google Haberler

İstanbul Boğazı'nda kaza: Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı!

Beşiktaş-Üsküdar seferini gerçekleştiren yolcu motoru ile Boğaz'dan geçen bir kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerinde müdahale ediyor.

Üsküdar açıklarında akşam saatlerinde kıyıya yanaşmakta olan yolcu vapuru ile yük gemisi hafifçe çarpıştı. Çarpışma sonucu geminin içinde savrulan yolcular hafif yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Üsküdar açıklarında meydana geldi. Elinden bilgiye göre kıyıya yanaşmakta olan yolcu vapuru ile yük gemisi çarpıştı.

Olay sonucu yolcu vapuru içerisindeki yolcular savrulmanın etkisiyle yaralandı. Vapurun kıyıya yanaşmasıyla birlikte yaralanan yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerini gelen İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay anı ve sonrasındaki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Urla’da kan donduran olay: Eski sevgili dehşeti vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı
Urla’da kan donduran olay: Eski sevgili dehşeti vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı
Erzincan-Sivas otoyolunda feci kaza! 23 yaşındaki genç yeni aldığı motosiklet ile aynı gün ölüme gitti
Erzincan-Sivas otoyolunda feci kaza! 23 yaşındaki genç yeni aldığı motosiklet ile ölüme gitti
12 yaşındaki çocuk okul çıkışı akranları tarafından darp edildi: Görüntüler izleyene pes dedirtti
12 yaşındaki çocuk okul çıkışı akranları tarafından darp edildi: Görüntüler izleyene pes dedirtti
Çocuğunu okula götüren babaya tokat atmıştı... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Çocuğunu okula götüren babaya tokat atmıştı... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Önce arsayı sonra marketi yaktı: Kundakçı çocuk, devlet korumasında
Önce arsayı sonra marketi yaktı: Kundakçı çocuk, devlet korumasında
İstanbul'da feci kaza: Kediyi kurtarmaya çalışırken otomobil çarptı
Avcılar’da kediyi kurtarmak isteyen kadına araç çarptı
Erzurum’a kış erken geldi: İlk kar yağışı başladı
Erzurum’a kış erken geldi: İlk kar yağışı başladı
BYD, YANGWANG'ın yeni modellerini tanıttı! Suda gidiyor, 360 derece dönebiliyor...
BYD, YANGWANG'ın yeni modellerini tanıttı! Suda gidiyor, 360 derece dönebiliyor...
Aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıda hayatını kaybetti: Dehşet görüntüler kamerada
Aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu
ABD, UFO görüntülerini yayımladı: Halkın bunları görmesi gerek
ABD'den "UFO görüntüleri" iddiası: Halkın bunları görmesi gerek
İsveç Sağlık Bakanı basın toplantısında bayıldı
İsveç Sağlık Bakanı basın toplantısında bayıldı