İstanbul Boğazı'nda kaza: Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı!
Beşiktaş-Üsküdar seferini gerçekleştiren yolcu motoru ile Boğaz'dan geçen bir kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerinde müdahale ediyor.
Üsküdar açıklarında akşam saatlerinde kıyıya yanaşmakta olan yolcu vapuru ile yük gemisi hafifçe çarpıştı. Çarpışma sonucu geminin içinde savrulan yolcular hafif yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Üsküdar açıklarında meydana geldi. Elinden bilgiye göre kıyıya yanaşmakta olan yolcu vapuru ile yük gemisi çarpıştı.
Olay sonucu yolcu vapuru içerisindeki yolcular savrulmanın etkisiyle yaralandı. Vapurun kıyıya yanaşmasıyla birlikte yaralanan yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerini gelen İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay anı ve sonrasındaki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.