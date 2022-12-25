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İstanbul yılbaşına hazır

İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktaları yeni yıla günler kala ışıklandırıldı. Yılbaşı dolayısıyla yapılan ışıklandırma vatandaşların beğenisini topladı.

AA
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Kentin en işlek yerleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından ışıklandırılırken, bazı noktalara da "İstanbul 2023" yazıları asıldı.

Yılbaşını simgeleyen objeler kullanıldı

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Barbaros Bulvarı, Nişantaşı, Nispetiye Caddesi ve Kadıköy sahili de yılbaşını simgeleyen objelerle ışıklandırıldı.

Işıklandırma çalışmalarının yapıldığı bölgeleri ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı noktalara yılbaşı ağaçları da konuldu.

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