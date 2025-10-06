İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı
Son dakika gelişmesi... İstanbul'da Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Öktem, Sinan Ateş cinayetinin kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.
Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı.