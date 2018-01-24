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İstanbul'a yılın ilk karı düştü

İstanbul'da yer yer kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor. Anadolu yakasında Kartal ve Sultanbeyli kısa sürede beyaza büründü.
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