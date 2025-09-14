Google Haberler

İstanbul'da feci kaza: Kediyi kurtarmaya çalışırken otomobil çarptı

Avcılar'da yol kenarındaki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen bir kadın, aracından inerek koştu. O sırada emniyet şeridinden ilerleyen araç kadına çarparken, sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Olay sonrasında kedi tellerden atlayarak uzaklaşırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

TEM Otoyolu’nda viyadük tellerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen kadın, emniyet şeridinden gelen bir aracın çarpmasıyla yaralandı. 

Olay, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilkent mevkiinde yaşandı. Bir kadın, seyir halindeki aracını viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için durdurdu. Koşarak araçtan inen kadına, kediyi kurtarmak için tellere yöneldiği esnada ise emniyet şeridinden gelen otomobil çarptı.

Yaşanan kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın bir süre yerden kalkamazken, yardımına çevredeki vatandaşlar ve çarpan aracın sürücüsü koştu. Olayın şokunu atlatan kadın ayağa kalkarken, bu sefer de bir adam şoföre tekme tokat saldırdı.

Ardından vatandaşlar tellere yönelirken, kedi tellerden atlayarak kaçtı. Yaşanan o kaza ve darp anları ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
