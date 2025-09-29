Google Haberler

İstanbul’da sağanak yağış: Sabiha Gökçen’de yolcular zor anlar yaşadı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkilerken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcular su birikintileri nedeniyle güçlük yaşadı. Yağışın öğle saatlerinde etkisini azaltmasıyla ulaşım normale döndü.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oluşan su birikintileri özellikle yolculara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul bugün erken saatlerden itibaren güne sağanak yağışla başladı. Kent genelini etkisi altına alan yağış yoğunluğu zaman zaman artarken, özellikle merkezi noktalarda ulaşım ve trafikle ilgili aksaklıklar meydana geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da etkisini gösteren yoğun yağış yolculara zor anlar yaşattı. Oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar, yolcu giriş kapılarına ulaşmakta büyük zorluk çekti.

Uçaktan inen ve terminal önündeki sular sebebiyle beklemek zorunda kalan bazı yolcular ise ayaklarının ıslandığını; bu nedenle çocuklarının eğitim dönemi başlangıcında hasta olmasından endişelendiklerini dile getirdi.

Yağışlı havanın zaman zaman etkisini azaltmasıyla birlikte havaalanında ulaşım ilerleyen saatlerde normal seyrine döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
