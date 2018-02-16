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İzmir'de askeri uçak düştü: İki pilot şehit

İzmir Çiğli'deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra düşen SF-260D eğitim uçağının enkazına ve iki pilotun naaşlarına, havaalanının 3 kilometre kuzeyinde ulaşıldı.
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