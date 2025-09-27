Google Haberler

Kaçak yapı denetiminde birbirlerine girdiler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kaçak yapı denetiminde yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaçak yapı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yetkililerin denetimleri sırasında mahalle sakinleri ile jandarma ekipleri arasında arbede yaşandı.

Çıkan arbede sonucu mahalle muhtarı H.K. gözaltına alındı. Kaçak yapının muhtara ait olduğu ileri sürülen olayda yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasıyla kaydedild

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
