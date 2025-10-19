Google Haberler

Kadıköy’de engelli 4 kişi denize düştü: 1'i hayatını kaybetti 3'ü kurtarıldı

Kadıköy’de denize düşen engelli vatandaşı kurtarmak için suya atlayan üç kişiyle birlikte toplam dört kişi denize girdi; olayda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kadıköy'deki Adalar-Beşiktaş İskelesi'nde denize düşen 4 kişiden 3'ü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bulunan Adalar Beşiktaş İskelesi'nde saat 10.00 sıralarında 4 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla 3 kişi sudan çıkarılırken, 1 kişi kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iskelenin altına yaptıkları dalışta bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
