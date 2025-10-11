Google Haberler

Karabük'te akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsüne kırmızı ışıkta arkadan çarptı

Karabük’te kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklet sürücüsüne arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan sürücü yola savrulurken, kaza anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Karabük’te Atatürk Bulvarı Kardemir Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Saat 22.45 sıralarında kent merkezi yönüne seyreden 57 ACJ 121 plakalı otomobil, ışıkta bekleyen motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savrularak yola düştü, motosiklet ise metrelerce sürüklendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kazaya ilişkin görüntüler, başka bir aracın araç içi kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete hızla yaklaşan otomobilin fren yapmadan çarpması ve sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
