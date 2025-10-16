Kaşla göz arasında 50 gram altın çaldı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, bir kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, tezgahtan 50 gram altın çaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kamera görüntüleri şüpheliyi ele verdi

Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde bulunan kuyumcudan yapılan ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, tezgahın önüne gelen ve müşteri gibi davranan kişinin altını alarak hızla ayrıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelinin U.Ş. (30) olduğu belirlendi. Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı.

Çalınan altın kuyumcuya teslim edildi

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen 50 gram altın, sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Hırsızlık anı kamerada

Kuyumcunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin müşteri gibi içeri girdiği, tezgahtan altını aldıktan sonra hızla uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi.