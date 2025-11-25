Kaza kask kamerasında: “Allah’ım sana geliyorum” diye panikledi, otobüse çarptı!
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde seyir hâlindeki bir motosiklet, trafikte bekleyen belediye otobüsüne çarptı. Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde, çarpışmadan hemen önce sürücünün "Allah'ım sana geliyorum" dediği duyuluyor.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Ankara Yolu Caddesi üzerinde bir trafik kazası yaşandı. Kent merkezine doğru seyreden motosiklet, sürücünün önünde bir anda yavaşlayıp duran belediye otobüsünü fark edemeyince arkadan çarptı.
"Allah'ım sana geliyorum"
O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün çarpışmadan hemen önce panikle “Allah'ım sana geliyorum” dediği duyuluyor.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsünün herhangi bir yara almadığı ve sonrasında kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.