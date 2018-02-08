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"Kılıçdaroğlu, ispat et, bu makamda durmam"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara hitap eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi: "AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et hemen çekilirim. Sen bunu ispat edemediğin zaman çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu bu adamın." dedi
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