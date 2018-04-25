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Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak basın açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen ikili toplantıya ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Akşener "Cumhurbaşkanlığı adaylığım sürüyor" dedi.
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