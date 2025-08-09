Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için yardım çağrısı

Marmara Denizi’nde beş gündür devam eden esrarengiz kayıp vakasında ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da arama çalışmalarına katıldı.

Ünlü tekne tasarımcısı Halit Yukay, Yalova’dan denize açıldıktan sonra ortadan kaybolmuş, geçtiğimiz ay 1,5 milyon Euro’ya satılan lüks teknesi parçalanmış halde Erdek açıklarında bulunmuştu.

Olayın ardından bölgede yoğun arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Erdek’e bağlı Narlı köyü kıyısına yakın noktada yürütülen çalışmalara sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi, balıkçılar ve gönüllüler destek veriyor.

Tatlıtuğ’dan çağrı

Yakın dostu Yukay için sosyal medya hesabından çağrı yapan Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram’da yayımladığı videoda, “Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay, Yalova’dan saat 15.30’da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kayboldu. Bugün, beşinci günün sabahındayız ve çok kritik saatlere girdik” dedi.

Ünlü oyuncu, özellikle bölgede yaşayanlara seslenerek, “Saat 05.00’ten itibaren işaretlediğim bölgede arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve sivillerin yardımına ihtiyacımız var. İmkanı olan herkesin keşif yaparak ipucu veya bilgi paylaşmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer ve gönüllüler Halit Yukay’dan gelecek iyi bir haber için seferber olmuş durumda.