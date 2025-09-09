Kocaeli’de bombalı saldırının altından 3 milyonluk haraç çıktı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 5 otomobilin hasar gördüğü bombalı saldırıya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Olayın arkasında bir inşaat firmasından 3 milyon TL haraç isteyen suç örgütü bulundu.

Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı

5 Eylül Cuma günü saat 03.00 sıralarında Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde kimliği belirsiz bir şahıs, el yapımı patlayıcıyı bir binanın önüne fırlattı. Patlamada park halindeki 5 araç ile bir evin camları zarar gördü. Fail, olayın ardından yaya olarak kaçtı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Polisten titiz takip: 120 kamera incelendi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı. 120 iş yeri ve çevre kamerasının incelenmesi sonucunda saldırının Ercan Yılmaz suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

İstanbul’da ikinci saldırıya hazırlanırken yakalandı

Polis, fail şahsı aynı gün gece saatlerinde İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakaladı. Zanlının üzerinde bir adet el bombası ele geçirildi. Failin saklanmasına yardım eden 6 kişiyle birlikte gözaltına alındığı, saldırıda kullanılan motosikletin de bulunduğu açıklandı.

Operasyon Ordu’ya uzandı

Devam eden operasyonlarda örgütün azmettiricisi ve işbirlikçisi olduğu belirlenen 2 kişi Ordu’da, 1 kişi ise Kocaeli’de yakalandı. Böylece saldırıyla bağlantılı toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, 9’u Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

3 milyonluk haraç yüzünden saldırı

Soruşturmada, örgüt üyelerinin Yunus Emre Caddesi’nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasından yaklaşık 3 milyon TL haraç istedikleri, firmanın ödemeyi reddetmesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.