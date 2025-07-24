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  4. Köyler arası futbol turnuvasında çarşı pazar karıştı! Taraftarı, futbolcusu... Herkes yumruk yumruğa

Köyler arası futbol turnuvasında çarşı pazar karıştı! Taraftarı, futbolcusu... Herkes yumruk yumruğa

Bolu’da 68 köyün katılımıyla düzenlenen “Şampiyon Köyler Futbol Turnuvası”nda oynanan Alıçören-Yuva maçında kavga çıktı. Sahaya inen taraftarlarla birlikte büyüyen olaylara polis müdahale etti. Karşılaşma yarıda kalırken, turnuva komisyonu her iki takımla ilgili disiplin süreci başlattı.

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Bolu’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve 68 köyün katıldığı "Şampiyon Köyler Futbol Turnuvası", olaylı bir karşılaşmaya sahne oldu.

Alıçören ile Yuva köyü takımlarının karşı karşıya geldiği müsabaka, yaşanan kavga nedeniyle tamamlanamadı.

Köyler arası futbol turnuvasında çarşı pazar karıştı! Taraftarı, futbolcusu... Herkes yumruk yumruğa - Resim : 1

Karşılıklı gergin geçen mücadelede, hakemin düdüğünün ardından saha içindeki bazı oyuncular arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay, tribünlerdeki bazı taraftarların da sahaya inmesiyle büyüdü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya, alanda görevli polis ekipleri müdahale etti.

Köyler arası futbol turnuvasında çarşı pazar karıştı! Taraftarı, futbolcusu... Herkes yumruk yumruğa - Resim : 2

Güçlükle yatıştırılan tarafların ardından maç yarıda bırakıldı. Olayla ilgili olarak turnuva tertip komisyonu, her iki takımla ilgili disiplin süreci başlattığını açıkladı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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