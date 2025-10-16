Küçük çocuğu markette tekme tokat darp etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Eskişehir’in Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki bir markette yaşanan olay, sosyal medyada infiale yol açtı.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, raflara bakan küçük bir erkek çocuğuna aniden tekme attı. Darbenin etkisiyle yere düşen çocuğu yerde de tekmelemeye devam eden şahıs, market çalışanlarının müdahalesine rağmen saldırısını sürdürdü.

O anlar, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çocuğun babası olduğu iddia edildi

Görüntülerde, küçük çocuğa defalarca tekme atan kişinin, olayın ardından çocuğu yanına alarak marketten uzaklaştığı görüldü.

İddiaya göre saldırgan şahıs, çocuğun babası. Ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Polis ekipleri harekete geçti

Görüntülerin basın organlarında ve sosyal medyada yayılması üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı incelemeye aldı.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay sosyal medyada tepki çekti

Küçük çocuğa yönelik şiddet anlarını gösteren video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerdeki şahsa tepki göstererek, olayın bir an önce aydınlatılmasını istedi.