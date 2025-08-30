Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaştı: Atatürk’ün bu görüntülerini ilk kez izleyeceksiniz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden ilk kez gün yüzüne çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

1935–36 yıllarında çekildiği düşünülen görüntüde, Ulu Önder Atatürk Florya Deniz Köşkü’nde çocuklarla bir arada görülüyor.

Bakan Ersoy ayrıca, bu eşsiz görüntüyle tüm milletin Zafer Bayramı’nı kutlayarak, Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla andı.