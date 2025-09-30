Google Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Taksi çarpan tır devrildi, yol trafiğe kapandı

İstanbul Beykoz’da Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde taksi ile tırın çarpışması sonucu tır devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kaza sonrası Edirne istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik havadan görüntülendi.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana gelen kaza, trafiği felç etti.

Taksi çarptı, tır devrildi

Saat 13.00 sıralarında Edirne istikametine seyir halinde olan 34 MIL 075 plakalı tır, arkadan gelen bir taksinin çarpması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü B.B., aracı bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Can kaybı yaşanmadı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü büyük şok yaşarken, taksideki sürücü ve yolcular hafif sıyrıklarla olayı atlattı.

Trafik havadan görüntülendi

Kazanın ardından Kuzey Marmara Otoyolu’nun Edirne istikameti ulaşıma kapanma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dron ile havadan görüntülenen trafik yoğunluğunun, devrilen tırın kaldırılmasıyla normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
