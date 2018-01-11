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Mahir Ünal'dan ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu.
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