Malatya'da korkunç kaza: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.

Malatya'da korkunç kaza: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Ekipler sevk  edildi

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

4 kişi hayatını kaybetti

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

