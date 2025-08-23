Malatya'da korkunç kaza: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.
4 kişi hayatını kaybetti
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.