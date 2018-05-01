e-DÜNYA
17 °C

Maltepe miting alanında gerginlik

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girmek isteyen grupla polis arasında yaşanan gerginlikte, bir polis memuru hafif yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.