Manavgat’ta kaza kamerada: Motosikletli kadın ani manevra sonrası devrildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada bir kadın motosiklet sürücüsü, önüne çıkan başka bir motosiklete çarpmamak için yaptığı ani manevra sonucu devrildi.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi 4588 ve 4605 Sokakların kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4588 Sokak üzerinde ilerleyen ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, kavşağa geldiği sırada 4605 Sokak’tan dönmekte olan başka bir motosikleti fark etti.

Karşısına çıkan motosikleti görünce paniğe kapılan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yola savruldu.

Vatandaşlar yardıma koştu, yaralı hastaneye otomobille götürüldü

Yere düşerek yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri çağrılırken, bu sırada bölgeden geçen bir otomobil sürücüsü yaralı kadını kendi aracıyla hastaneye götürdü.

Kadının hastaneye kaldırılmasının ardından, kazaya karışan motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından olay yerinden kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve trafik ekipleri ise olay yerine ulaştıklarında ne yaralıyı ne de motosikleti bulabildi.

Ekipler, çevrede inceleme yaptıktan sonra tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Görüntülerde, motosikletin kavşakta dönüş yapan aracı fark ettiği anda sürücünün panikle direksiyon hâkimiyetini kaybettiği, ardından motosikletin devrilmesiyle birlikte sürücünün yere savrulduğu anlar yer aldı.

Kamera kayıtlarında ayrıca çevredekilerin yardıma koştuğu ve kısa süre içinde yaralının otomobille olay yerinden uzaklaştırıldığı da görülüyor.