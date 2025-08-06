  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Marmara denizinde kaybolan iş adamı Halit Yukay'ın parçalanmış yatı sualtından görüntülendi

Marmara denizinde kaybolan iş adamı Halit Yukay'ın parçalanmış yatı sualtından görüntülendi

Marmara Adası açıklarında kaybolan yat üreticisi iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ediyor. Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan Yukay’ın “Graywolf” isimli yatı, Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. Sualtından kaydedilen görüntülerde teknenin gövdesinde derin çatlaklar ve kontrol panelinin gövdeden ayrıldığı görüldü.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 1 dalış timi ve 6 yüzer unsur ile hem su hem de havadan aralıksız olarak sürüyor. 

Yukay'ın teknesinin yarı batık hali balıkadamlar tarafından görüntülendi.

Çekilen görüntülerde, teknenin gövdesinde kaza sonucu derin çatlaklar oluştuğu, kontrol panelinin gövdeden ayrıldığı ve teknenin parçalara ayrıldığı görüldü. 

Dalış timleri yarı batık tekne içinde arama yaparken herhangi bir bulguya rastlamadı.

Marmara denizinde kaybolan iş adamı Halit Yukay'ın parçalanmış yatı sualtından görüntülendi - Resim : 1

Ne olmuştu?

Yalova’dan özel teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan 43 yaşındaki yat üreticisi Yukay’dan haber alınamaması üzerine yakınları, 4 Ağustos gecesi durumu güvenlik güçlerine haber vermişti.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarında, Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında “Graywolf” isimli yatın parçaları yarı batık halde tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Diğer Videolar
Kırmızı ışıkta geçti, canından oldu: Düğününe 1 hafta kalmıştı
Kırmızı ışıkta geçti, canından oldu: Düğününe 1 hafta kalmıştı
Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi! İşte o anlar
Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi! İşte o anlar
Küçükçekmece'de 5 katlı bina aniden çöktü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Küçükçekmece'de 5 katlı bina aniden çöktü! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İzmir'de Jaguar marka elektrikli araç kendi kendine alev aldı!
İzmir'de Jaguar marka elektrikli araç kendi kendine alev aldı!
İstanbul'da kadın kasiyere yumruklu saldırı
İstanbul'da kadın kasiyere yumruklu saldırı
Tekirdağ'da anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi öldü
Tekirdağ'da anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi öldü
Denizli'de sağanak yağmur hayatı felç etti: Alt geçitte onlarca araç mahsur kaldı
Denizli'de sağanak yağmur hayatı felç etti: Alt geçitte onlarca araç mahsur kaldı
Esenyurt'ta otluk alanda yangın çıktı: İtfaiye ekipleri müdahale ediyor
Esenyurt'ta otluk alanda yangın çıktı: İtfaiye ekipleri müdahale ediyor