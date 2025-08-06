Marmara denizinde kaybolan iş adamı Halit Yukay'ın parçalanmış yatı sualtından görüntülendi

Bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 1 dalış timi ve 6 yüzer unsur ile hem su hem de havadan aralıksız olarak sürüyor.

Yukay'ın teknesinin yarı batık hali balıkadamlar tarafından görüntülendi.

Çekilen görüntülerde, teknenin gövdesinde kaza sonucu derin çatlaklar oluştuğu, kontrol panelinin gövdeden ayrıldığı ve teknenin parçalara ayrıldığı görüldü.

Dalış timleri yarı batık tekne içinde arama yaparken herhangi bir bulguya rastlamadı.

Ne olmuştu?

Yalova’dan özel teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan 43 yaşındaki yat üreticisi Yukay’dan haber alınamaması üzerine yakınları, 4 Ağustos gecesi durumu güvenlik güçlerine haber vermişti.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarında, Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında “Graywolf” isimli yatın parçaları yarı batık halde tespit edilmişti.