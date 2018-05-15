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Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.
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