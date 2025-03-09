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Mimar Ece Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı

Hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in metro istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı.

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Hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in metro istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı.

Belgrad ormanında kaybolan ve 4. gün sonunda ekiplerin çalışması sonucu bulunan mimar Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç kadının ölümüne ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürerken, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ece Gürel'in kaybolduğu 2 Mart Pazar günü Mecidiyeköy metro istasyonunu kullandığı görüldü. Turnikelerden geçen Ece Gürel'in yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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