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Minibüsle TIR çarpıştı: 8 ölü, 2 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
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