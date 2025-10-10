Google Haberler

Mudanya’da faciaya dönüşen yangın kamerada: 170 küçükbaş hayvan küle dönerek telef oldu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir ahır ve samanlıkta çıkan yangında 50 koyun ve 120 kuzu yanarak telef oldu. Yangın anı güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi kundaklama şüphesiyle suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yangın, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi Çaylı Mahallesi’nde, Hasan Kaplan’a ait ahır ve samanlıkta meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Alevler hızla yayıldığı sırada içeride bulunan yaklaşık 50 koyun ve 120 kuzu yanarak telef oldu.

2 bin saman balyası kül oldu

Yangında, hayvanların yanı sıra 2 bin saman balyası da tamamen kül oldu. İhbar üzerine bölgeye 2 itfaiye aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede hasar tespiti ve teknik inceleme başlatıldı.

Kundaklama iddiası

Ahır sahibi Hasan Kaplan, yangının çıkış nedeninin şüpheli olduğunu belirterek kundaklama şüphesi taşıdıklarını söyledi.

Mudanya’da faciaya dönüşen yangın kamerada: 170 küçükbaş hayvan küle dönerek telef oldu - Resim : 1Mudanya’da faciaya dönüşen yangın kamerada: 170 küçükbaş hayvan küle dönerek telef oldu - Resim : 2

Yangın anının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği, görüntülerin jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
7,4 büyüklüğündeki deprem anları kameralara böyle yansıdı!
7,4 büyüklüğündeki deprem anları kameralara böyle yansıdı!
Adliye önünde dehşet anları! Otomobilini yakınlarının üzerine sürdü: 4 kişi yaralandı
Adliye önünde dehşet anları! Otomobilini yakınlarının üzerine sürdü: 4 kişi yaralandı
Pişkin hırsız girdiği markette alem yaptı
Pişkin hırsız girdiği markette alem yaptı
Tuzla Tersanesi'nde facia: Gemi yan yattı, 1 işçi hayatını kaybetti
Tuzla Tersanesi'nde facia: Gemi yan yattı, 1 işçi hayatını kaybetti
Cam kapıya çarpan kadın yere savruldu
Cam kapıya çarpan kadın yere savruldu
Tescilli Kuytucak narında hasat başladı
Tescilli Kuytucak narında hasat başladı
Diyetle geçirmeye çalıştı, 5 kiloluk kist çıktı
Diyetle geçirmeye çalıştı, 5 kiloluk kist çıktı
Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi
Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi
Everest Dağı mezarı oldu
Everest Dağı mezarı oldu
Cenazeler karışınca mezar açıldı
Cenazeler karışınca mezar açıldı
At arabasıyla 4 bin 800 kilometre
At arabasıyla 4 bin 800 kilometre
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı