Mudanya’da faciaya dönüşen yangın kamerada: 170 küçükbaş hayvan küle dönerek telef oldu

Yangın, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi Çaylı Mahallesi’nde, Hasan Kaplan’a ait ahır ve samanlıkta meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Alevler hızla yayıldığı sırada içeride bulunan yaklaşık 50 koyun ve 120 kuzu yanarak telef oldu.

2 bin saman balyası kül oldu

Yangında, hayvanların yanı sıra 2 bin saman balyası da tamamen kül oldu. İhbar üzerine bölgeye 2 itfaiye aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede hasar tespiti ve teknik inceleme başlatıldı.

Kundaklama iddiası

Ahır sahibi Hasan Kaplan, yangının çıkış nedeninin şüpheli olduğunu belirterek kundaklama şüphesi taşıdıklarını söyledi.

Yangın anının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği, görüntülerin jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından netlik kazanacak.