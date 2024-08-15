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NASA astronotunun Ay'ın batışı ve gün doğuşu görüntüleri hayran bıraktı

NASA astronotu Matthew Dominick'in sosyal medya hesabından paylaştığı Ay'ın batışı ve Güneş'in doğuşunu gösteren görüntüleri hayran bıraktı.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronot Matthew Dominick, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle izleyenleri hayran bıraktı.

Dominick, Ay'ın batışı ve Güneş'in doğuşunu gösteren görüntüleri, “Ay'ın kırmızı ve yeşil aurora akıntılarını takiben Soyuz'u mavi ışık ile aydınlatan gün doğumunun hızlandırılmış görüntüsü” ifadeleri ile takipçileriyle paylaştı.

"Aurora son birkaç gündür inanılmazdı” diyen astronotun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı

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