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"Ne yazık ki Obama orada bizi aldattı"

44. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekatı vardı. Ne yazık ki Obama orada bizi aldattı. O Harekat, Münbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı. Sözünde durmadı." ifadelerini kullandı.
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