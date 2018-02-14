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'Öğretmene en büyük yatırımı yaptık'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Şehit Kemal Yıldırım Kızılay Anaokulu açılış törenine katıldı. Bakan açılış töreninde konuşma yaptı.
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