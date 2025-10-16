Okul müdürü 3 çocuğunun gözleri önünde kurşunlandı: Saldırgan o anları kayda aldırdı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sabah saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö., üç çocuğunu okula götürmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklarını arabaya bindirdikten sonra kendisi de otomobiline binmeye hazırlanan F.Ö.’ye, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs yaklaştı.

Saldırgan, elbisesinin altına gizlediği tabancayla okul müdürüne 3 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi müdürün bacaklarına isabet etti.

Çocuklarının gözü önünde vuruldu

Saldırı sırasında okul müdürünün çocukları panik içinde çığlık attı. Bacaklarından vurulan F.Ö. acı içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.

Daha da dehşet verici olan ise, saldırganın o anları bir arkadaşına cep telefonuyla kayda aldırması oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi yok, saldırgan aranıyor

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam edilen okul müdürünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit edip yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.