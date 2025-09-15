Google Haberler

Önce arsayı sonra marketi yaktı: Kundakçı çocuk, devlet korumasında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir çocuğun zincir marketi ateşe verdiği görüntüler kameraya yansıdı. Kısa süre sonra yakalanan çocuğun, bir ay önce de başka bir yerde yangın çıkardığını tespit edildi. Cumhuriyet savcılığınca yaşı küçük şahsın yurda teslim edilmesi ve ailesi hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapılması talimatı verildi.

Olay, dün 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Akuğur markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 10 yaşındaki M.R.K isimli çocuk, raftan kopardığı kâğıt etiketi çakmakla tutuşturup peçetelerin arasına bıraktı. Bir anda yükselen alevler nedeniyle reyonu dumanlar kapladı. Market çalışanları ve itfaiye yangını büyümeden kontrol altına alırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Yapılan araştırmada, aynı çocuğun bir ay önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen otluk alandaki yangının da faili olduğu ve hakkında daha önce Osmangazi Çocuk Büro Amirliği tarafından işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcılığınca yaşı küçük şahsın yurda teslim edilmesi ve ailesi hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem yapılması talimatı verildi.

Marketin kundaklanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
