Otobüste dehşet! Yeğeninin eşini 15 kez bıçakladı: Olay araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, yeğeniyle kaçarak evlenen Enes Yiğithan Toraman’ı (29) halk otobüsünde 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık Volkan A. (39) hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Olaya ilişkin görüntüler otobüs içerisindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken Cumhuriyet savcısı, sanığın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, yeğeniyle kaçarak evlenen Enes Yiğithan Toraman’ı (29) halk otobüsünde 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık Volkan A. (39) hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Otobüste dehşet anı: 15 bıçak darbesi

Olay, 9 Ekim 2024’te Karamürsel’den İzmit’e giden bir özel halk otobüsünde meydana geldi.
4 Temmuz Mahallesi’nde otobüse binen Volkan A., yolcuların gözleri önünde Enes Yiğithan Toraman’ı bıçakladı.

Kalbi başta olmak üzere vücuduna 15 bıçak darbesi alan Toraman, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından kaçan Volkan A., polis ekiplerince kısa süre sonra Gölcük’te yakalandı.

Mahkemede çarpıcı ifadeler

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada maktulün eşi Kübra B., eşinin metamfetamin bağımlısı olduğunu, kumar oynadığını ve kendisine şiddet uyguladığını anlattı.

Kübra B., “Eşim beni de tehdit ederdi ve bana küfür ederdi. Silah taşırdı ve satardı” ifadelerini kullandı.

Sanık Volkan A. ise, “Ben sadece yeğenimi korumak istedim. Enes çok küfür ediyordu, beni tahrik etti. Sinirlendim ve bu olay oldu.” diyerek kendisini savundu.

Savcıdan müebbet talebi

Savcı, Volkan A.’nın eyleminin kasten öldürme suçunu oluşturduğunu belirterek, müebbet hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının süre talebi üzerine duruşmayı erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
