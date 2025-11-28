Google Haberler

Papa 14. Leo, Şişli'deki Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, İstanbul temasları kapsamında din adamlarıyla buluşmak üzere Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi.

CumhurbaşkanıErdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo, Ankara'daki temaslarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçiren Papa 14. Leo'nun İstanbul temasları kapsamındaki ilk durağı Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali oldu.

Papa'nın gelişi öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Papa 14. Leo'yu görmek isteyen vatandaşlar ise sabah saatlerinden itibaren katedral önünde beklemeye başladı. Papa 14. Leo, din adamlarıyla buluşmak üzere katedrale geldi.

Çiçeklerle karşılanan Papa, onu takip edenlere el sallayarak içeri girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
