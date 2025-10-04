Google Haberler

Para karşılığı rapor veren doktor kameraya yakalandı

Gaziantep'te usulsüz sağlık raporu düzenleyen doktor ile aracılık yapan 3 kişi tutuklandı. Doktorun kayda alınan sözleri pes dedirtti.

Gaziantep'te hastaları para karşılığında muayene ettiği ve usulsüz sağlık raporu düzenlediği tespit edilen doktor ile suça aracılık yapan 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir sağlık merkezinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, doktor M.T'nin hastaları para karşılığında muayene ettiğini ve usulsüz sağlık raporu düzenlediğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda M.T. ile suça aracılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık merkezinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 129 fişek, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T'nin de aralarında yer aldığı 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar
Video Haberler
Marmara'daki 5 büyüklüğünde deprem kamerada
Marmara'daki 5 büyüklüğünde deprem kamerada
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistleri gözaltına aldı
Ünlü sanatçı Güllü’nün düşme anı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Güllü’nün düşme anı sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı
Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı
Gazze’ye giden Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: “Alma” gemisi hedef alındı
İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi
İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Taksi çarpan tır devrildi, yol trafiğe kapandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Taksi çarpan tır devrildi, yol trafiğe kapandı
Bursa’da ilginç olay: Yolcularla tartışan şoför küstü, otobüsü bırakıp indi
Bursa’da ilginç olay: Yolcularla tartışan şoför küstü, otobüsü bırakıp indi
Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı! Atatürk Barajı’nda Maldivleri andıran görüntüler
Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı! Atatürk Barajı’nda Maldivleri andıran görüntüler
Hamsi avı denize için açıldılar, 300 kg patlayıcı ile dolu insansız deniz aracı ile döndüler
Hamsi avı denize için açıldılar, 300 kg patlayıcı ile dolu insansız deniz aracı ile döndüler
Sonbahar renkleriyle buluşan kuzey ışıkları renk cümbüşüne sahne oldu
Sonbahar renkleriyle buluşan kuzey ışıkları renk cümbüşüne sahne oldu
Aksaray'dan acı haber: 2 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti
Aksaray'dan acı haber: 2 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti
Güllü'nün ölümüne ilişkin kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı