Pendik’te kuryeyi çekici ile aracının arasına sıkıştırarak ezen sanık hakim karşısında

İstanbul’un Pendik ilçesinde 8 Şubat’ta trafikte tartıştığı motosikletli kuryeyi aracıyla ezerek ağır yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl, ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık Kızıl, müşteki Fatih Ferah, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Olay, Çamçeşme Mahallesi’nde yaşanmıştı. Trafikte başlayan tartışma sonrası motosikletli kurye Fatih Ferah, sanığın aracının aynasını kırmış, buna öfkelenen Kızıl ise aracını kuryenin üzerine sürerek çekici ile kendi aracının arasına sıkıştırmıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, Kızıl çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanmıştı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Vedat Kızıl, “Öldürme kastım olmadı. Can ve mal güvenliği endişesiyle yaptım. Taksiciler ile motosikletler arasında bağlantı sezdim. Panikle oradan uzaklaşmak istedim” dedi.

Müşteki Fatih Ferah ise yaşadığı anları şöyle anlattı: “Camını kapatınca yanlış bir şey yapıp aynasını kırdım. Hemen ardından son sürat beni çekiciyle araya sıkıştırdı. 10 saniye boyunca gazı bırakmadı, nefessiz kaldım.”

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve davayı 24 Kasım’a erteledi.